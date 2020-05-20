Beşikdüzü'ndeki deniz faciasında ölenler anıldı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 20 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı.
Doğu Gözaçan Kültür Parkı girişinde hayatlarını kaybedenler adına yapılan anıt önünde düzenlenen törene, Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ile kurum amirleri katıldı.
Buradaki törenin ardından hayatını kaybedenler için Öztürk ile Uzun, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.
Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi yaşamını yitirmişti.