'Besicilikte Türkiye'nin gerçekleri göz ardı edilmemeli'

Tayyib Group Besicilik Sektör Temsilcisi Abdullah Akyürek, Türkiye'deki besicilik sektörüne yönelik yaptığı değerlendirmede ülkeye katma değer kazandırmanın önemine işaret etti. Akyürek Yeni Akit'e özel değerlendirmesinde sektörel politikanın ne derece hassas olduğunun da altını çizdi.

İşte Akyürek'in o yazısı:

2019 yılı rakamlarına göre ülkemizde toplam büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında artarak 17 milyon 872 bine yükselmiş durumda. Yine geçen yılın Kurban Bayramı rakamlarına kıyaslandığında bu yılki Kurban Bayramı'nda da 1 milyona yakın büyükbaşın kesilmesi bekleniyor. Tayyib Groub çatısı altında bizler de besicilik faaliyetlerimizi sürdürürken ülkemizin gerçeklerinin farkında olarak sektörel adımlar atmaya devam ediyoruz.

Bilindiği üzere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik en önemli faktörlerden ve bunu etkileyen ögelerin başında da yem maliyetleri geliyor. Yetiştiriciler, daha az yem ile et tutma kapasitesi yüksek kültür ırklarına yönelerek faaliyetlerini sürdürmekte. Sektörde verimliliği etkileyen unsurlardan birisi de hayvan yaşı/canlı ağırlığı, mevsim koşulları, barınak, süt verme dönemi ve beslenme şartları.

Bu unsurları ön plana alarak Çekmeköy Ömerli'de kurduğumuz ve her geçen gün İstanbulluların ilgisine mazhar olan çiftliğimizde hiçbir suni yem kullanmadan, tamamen doğal ortamında büyükbaş hayvanlarımızla beslenme sürecinin en verimli aktivasyonlarını sağlamış bulunuyoruz.

Yerli hayvanlar, düşük ağırlıkları ve yetiştirme maliyetleri nedeniyle daha çok kurbanlık amaçla yerleştirilmektedir. Kayıt dışılığın yüksek olduğu yerli ırklar ithalat baskısını hissetmemekte ve hayvan fiyatları düzenli artış kaydetmektedir. Bizler fiyat ve maliyet yönünden bunun da farkındayız.

Bizler ise en lezzetli ve en temiz etin sağlanması noktasında Doğu ve Güneydoğu'dan getirdiğimiz hayvanlarla önemli bir sektörel boşluğu doldurmanın gayretindeyiz.

Kurulduğumuz günden bu yana bizler besi sektörünün Türkiye'de hak ettiği yere gelebilmesi için önemli adımlar atarken ülkemizin milli tarım politikası ve yerli ırk yetiştiriciliğinin de arkasında olmayı seçtik. Büyükbaş hayvancılık ithalatından ziyade bizler ne kadar çok ihracat boyutlu hareket edersek o kadar çok ülkemize katma değer sağlamış olacağız. Besicilik adına attığımız bu adımlarda ülke menfaatleri başta olmak üzere tüketicilerimizin haklarını da koruma yönünde adımlar atmakta kararlı olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Bu vesileyle bizlere rağbet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyor, mübarek Kurban bayramlarını en içten dileklerle kutluyorum….