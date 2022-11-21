Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder? Yanlış cevap verdi
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'deki yumurta sorusu gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan Dilara Tayfun, sorunun içerisinde bulunan doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü. Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.
Yanlış cevap verdi
Soruyu iyi okuyamayarak heyecanlanan yarışmacı, soruya 'D-25' cevabını verdi.
Büyük hayal kırıklığı
Yarışmacı, doğru seçeneğin, 'B-5' olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı.