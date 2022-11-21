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Medya Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder? Yanlış cevap verdi
Medya

Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder? Yanlış cevap verdi

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'deki yumurta sorusu gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 03:42:00 -

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan Dilara Tayfun, sorunun içerisinde bulunan doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü. Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.

Yanlış cevap verdi

Soruyu iyi okuyamayarak heyecanlanan yarışmacı, soruya 'D-25' cevabını verdi.

Büyük hayal kırıklığı

Yarışmacı, doğru seçeneğin, 'B-5' olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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