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"BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli"

Vakıf Emeklilk Genel Müdürü Özgür Obalı:- "BES'te bazı yeni hikayeler yazılması gerekli. 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle bekliyoruz"- "Net katılımcı sayısı yılbaşından bu yana artı bir noktaya geldi"- "BES'in insanlara sağlayacağı faydanın farkındalığının oluşmasıyla sistem hızla gelişecek"

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:39
"BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bazı yeni hikayeler yazılması gerekli. 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle bekliyoruz." dedi.

Obalı, Vakıf Emeklilik'in yeni Cep Şube'sinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BES'te yakın dönemde yeni düzenlemeler görecek miyiz?" sorusu üzerine Obalı, "Eli kulağında diye düşünüyoruz. Yeni bir altyapı çalışması tamamlandı. Bu paydaşların konsensüsü ile ilerletilecek bir konu. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tamamlayıcı emeklilik sistemi vurgusu çok önemli." ifadelerini kullandı.

"BES neden hala benimsenemedi, zorunlu BES'ten çıkışlar neden yüksek?" gibi sorularla karşılaştıklarını belirten Obalı, geçmiş dönemde birinci safha denilecek SGK ve BağKur'u da incelediklerinde insanların kafasında şüphe olduğunu ve sorgulandığını anlattı.

Obalı, ancak bunların şu anda sorgulanmadığının net olarak görüldüğünü ve BES'in de bu açıdan gidecek yolunun olduğunu söyledi.

BES'in insanlara sağlayacağı faydanın farkındalığının oluşmasıyla sistemin hızla gelişeceğini vurgulayan Obalı, "Yeni düzenlemelerin de bunun önünü açacağı aşikar. Detaylarını biz de bekliyoruz." dedi.

- "İvme pozitife döndü"

Özgür Obalı, BES'te yılın sekiz aylık dönemine ilişkin performansına ilişkin soruya, "BES'te geçen yıl ağustos ve aralık döneminde ciddi anlamda iniş ve çıkışlar yaşandı. Bu dönemde döviz ataklarının etkisiyle tüketicinin algısında bir bozulma ve ihtiyaca binaen fonlara talep olmuştu. O dönemi atlattık. Bu dönemin ardından ocak-mart ayları arası pozitif, nisan-haziran arası ise biraz daha eksi geçti. Temmuzdan itibaren yine pozitife dönmüş ivme. Net katılımcı sayısı da yılbaşından bu yana artı bir noktaya geldi ama tabii ki eskisi kadar hızlı bir gelişim sağlayamıyoruz." şeklinde cevap verdi.

- "BES'te yeni hikayeler gerekli"

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Obalı, geçmiş yıllarda "devlet katkısı" ve "otomatik katılım" gibi uygulamalarla BES'te ciddi büyümeler yaşandığını belirtti.

BES'te bazı yeni hikayeler yazılması gerekliliğine dikkati çeken Obalı, 18 yaş altı kesimin de sisteme dahil edilmesini hevesle beklediklerini söyledi.

Obalı, şunları kaydetti:

"Gençlik bu konuda çok önemli. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Şimdiden gençleri ileriye hazırlamak ve yaşam standartlarını koruma açısından onların önemli bir potansiyeli var. 18 yaş altında 20 milyonun üzerinde bir kitle var. Burada birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek bir nüfus söz konusu. 1960-1990 yılları arasında doğan nesilde, çocukları için bir şeyler yapma isteği var. Bu güdüyü bence doyurmamız lazım. Ebeveynlerin çocukları için bunu yapmak adına arzu ve istek taşıdıklarını görüyoruz."

- "Prim ödemelerinde sıkıntı yok"

Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan ise sektörde prim ödemelerinin sağlıklı olup olmadığına ilişkin soru üzerine BES'te nakit ödeme yapanlarda sıkıntı yaşandığını aktararak, düzenli ödeme gerçekleştirenlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, katılımcıların yüzde 80'inin ise ödemelerini düzenli gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl için sektöre göre fon tutarı anlamında sektörün dört büyük şirketten biri olarak yer aldıklarını belirten Sinan, "Bu yıl yüzde 16'nın üzerinde büyüme kaydettik. BES'e yeni katılımcılar ekledik. Amacımız ödemelerin düzenli hale getirmesi." diye konuştu.

Sinan, bireysel emeklilikte banka çalışanlarına avantajlı bir planla iş veren katkılı bireysel emeklilik konusunda da çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:39
  1. BES
  2. Bireysel Emeklilik sisemi
  3. Vakıf Emeklilk Genel Müdürü Özgür Obalı

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