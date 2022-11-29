Beşar Esed'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan'da Hizbullah yanlısı yayın yapan Al-Akhbar gazetesine göre; Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, Türkiye ile ilişkiler ve çeşitli konular hakkında bazı gazeteci ve araştırmacılarla yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunan ve "Ankara ile görüşmelerin şu anda sadece istihbarat düzeyinde olduğunu ancak ikili görüşmelerin seviyesinin yakında yükselebileceğini" söyleyen Esed, "Türkiye'den laf değil, icraat bekliyoruz." dedi.



Ankara'dan gelen mesajları, kendince, "Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi" şeklinde yorumlayan Esed, sözlerinin devamında, "Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermek mümkün değil" ifadelerini kullandı.