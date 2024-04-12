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Gündem Beşar Esad'a suikast! Oğlu ve kuzeni öldü mü?
Gündem

Beşar Esad'a suikast! Oğlu ve kuzeni öldü mü?

Yeniakit Publisher
2024-04-12 11:14:00 -
Beşar Esad'a suikast! Oğlu ve kuzeni öldü mü?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenlerinden Harun Esad ve oğlunun öldürüldüğü, Beşar Esad'ın da yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan "Beşar Esad, başarısız bir suikast girişiminden sağ kurtuldu" açıklaması yapıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenlerinden Harun Esad ve oğlu Lazkiye'nin Kardaha kentinde evlerine düzenlenen baskında öldürüldüğü ileri sürüldü.

Beşar Esad'ın da uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilerek bununla ilgili bir fotoğraf servis edildi.

İddia sosyal medyada kısa sürede yayılırken henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Yerel kaynakların ise "Beşar Esad, başarısız bir suikast girişiminden sağ kurtuldu" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.
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Suriye iç savaşı sürecinde Beşar Esad defalarca "öldürüldüğü" iddiasıyla gündeme gelmiş ancak yalanlanmıştı.

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Yorumlar

Orhan

Ölüm illa her faninin yakasına yapişacaktır. Önemli olan ahirete nasıl gittigindir. O imansız katilin ölümü bizleri sevindirir. Çünkü bir an evvel cehennemine kavuşmuş olur.
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