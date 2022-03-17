Beşamel soslu pırasa tarifi nasıl yapılır? Fırında beşamel soslu pırasa tarifi nefis

Beşamel soslu pırasa tarifi

Beşamel soslu pırasa malzemeler

500 gram pırasa

2 yemek kaşığı tereyağı

2 soğan

Tuz

Karabiber

2 yumurta

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel soslu pırasa nasıl yapılır?

Pırasaları yıkayıp ayıklayın ve 5 santim uzunluğunda doğrayın. Tereyağının yarısını bir tencereye alıp eritin. Pırasa ve yemeklik doğradığınız soğanları ilave edip bir kaç dakika karıştırarak kavurun. Tuz, karabiber ve 1 su bardağı su ekleyerek pişirin ve ocaktan alın. Yumurtaları haşlayıp dilimleyin. Haşlanan pırasaları bir fırın kabına alın. Kalan tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve kıvam alıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sosun ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını pırasaların üzerine döküp karıştırın. Üzerine dilimlediğiniz yumurtaları dizin. Üzerine kalan sosu döküp kalan rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri pembeleşinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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