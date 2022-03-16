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Yemek Tarifleri Lahmacun böreği tarifi nasıl yapılır? Hazır yufkadan lahmacun böreği
Yemek Tarifleri

Lahmacun böreği tarifi nasıl yapılır? Hazır yufkadan lahmacun böreği

Son dönemlerin en favori böreği : Lahmacun Böreği. Lahmacun böreği hazır yufkayla yapabileceğiniz pratik bir tariftir. Kıymayla farklı bir lezzete dönüşen lahmacun böreği nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-03-16 23:21:00 - 2022-03-16 23:25:32
Lahmacun böreği tarifi nasıl yapılır? Hazır yufkadan lahmacun böreği

Lahmacun böreği tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet yufka

İç malzemesi için;

  • 350 gr kıyma
  • 2 adet domates
  • 2 adet soğan
  • 4 adet yeşil biber
  • Yarım demet maydanoz
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı sıvı yağı
  • Tuz, isot, pulbiber, kimyon

Sosu için;

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvıyağ

Lahmacun böreği nasıl yapılır?

Öncelikle iç malzemeleri hazırlayarak başlayın. Yoğurma kabına kıymayı ve mümkün olduğu kadar küçük doğranmış diğer malzemeleri koyup karıştırın. En son sarımsak, tuz, salça ve baharatları da ekleyip güzelce yoğurun. Diğer yandan sosu hazırlamaya başlayın. Yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yuffkayı tepsiden dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Sosunuzu yufkaya bulayın. Üzerine buruşturarak bir yufka daha serin. Tekrar sosu sürün. Son yufkayı da aynı şekilde yaptıktan sonra, dışa taşan yufkayı içe doğru düzeltelim ve iç harcımızdan kaşıkla her yerine yayın. 180 derecelik fırında iç malzemesi kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra rulo şeklinde sarın ve iki santim kalınlığında dilimleyerek servis edin.

 

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