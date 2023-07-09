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Spor Beş yıldır şampiyonluğun yanından geçemeyen Ali Koç çareyi 'Atatürk'te buldu
Spor

Beş yıldır şampiyonluğun yanından geçemeyen Ali Koç çareyi 'Atatürk'te buldu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 23:26:00 -
Beş yıldır şampiyonluğun yanından geçemeyen Ali Koç çareyi 'Atatürk'te buldu

5 yıllık Başkanlığı boyunca Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadı. Başarısızlığın üstünü örtmeye çalışan Koç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ismini yeni sezonda Atatürk Stadı olarak değiştirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe, 2023- 24 sezonunda maçlarını Atatürk Stadı'nda oynamaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. kuruluş yıldönümü töreninde dernek başkanı Rıfat Perahya'nın önerisiyle gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının Atatürk Stadı olması için çalışmalar son aşamaya geldi.

Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe camiasına Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adını Atatürk Stadyumu olarak hediye etmek için aylardır uğraşan Başkan Ali Koç, önemli bir adımı daha attı.

Başkan projeyi netleştirdi

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Saracoğlu Ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından onaylarını alarak projeyi netleştirdi. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.

Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak. Başkan Ali Koç'un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.
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