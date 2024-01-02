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Dünya Beş ülke: Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Etiyopya Resmen BRICS'e katıldı! Tüm dünyaya açıklaması geldi
Dünya

Beş ülke: Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Etiyopya Resmen BRICS'e katıldı! Tüm dünyaya açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-02 12:26:00 - 2024-01-02 12:35:08
Beş ülke: Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Etiyopya Resmen BRICS'e katıldı! Tüm dünyaya açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili yaşananlar Suudi Arabistan'da planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için olan olaylar dünyada ses getirirken Suudi Arabistan ülkesini de ilgilendiren bir haber geldi! Daily News Egypt tüm dünyaya duyurdu!

Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir platform olan BRICS grubu resmi olarak beş yeni üyeyi kabul etti. Yeni üye olan ülkelerin Mısır, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya olduğu açıklandı.

BRICS artık 10 ülkeden oluşuyor. Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir platform olan BRICS grubu resmi olarak beş yeni üyeyi kabul etti. Bunlar Mısır, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya olarak sıralandı.

Daily News Egypt'te yer alan habere göre, bu genişleme, son yıllarda BRICS grubunun artan önemini ve etkisini yansıtan çok sayıda üyelik talebinin ardından geldi. Ağustos 2023'teki Johannesburg Zirvesi, kendi bölgelerindeki ekonomik potansiyellerini ve stratejik konumlarını dikkate alarak beş yeni üyeyi resmen katılmaya davet etmişti.

2024 yılında BRICS'in dönem başkanlığını devralacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, grubun "adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığı güçlendirme" konusundaki kararlılığını vurguladı.

BRICS'in benzer politikalara sahip devletlerin dikkatini çektiğini dile getiren Putin, "15. BRICS Zirvesi'nde onaylanan karara göre BRICS artık 10 ülkeden oluşuyor. Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya BRICS'e yeni tam üyeler olarak katıldı. Bu, birliğin artan otoritesinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.
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Putin ayrıca BRICS faaliyetlerinin uluslararası sistem üzerinde olumlu etki yaratacağına inandığını da ifade etti. Giderek artan sayıda ülkenin ABD önderliğindeki 'kurallara dayalı düzene' alternatifler aradığını ve hem kendi çıkarları hem de ortaklarının çıkarları tarafından yönlendirilmeyi tercih ettiğini savunuyor. Bunun ortak kalkınma için faydalı koşullar yaratacağına inanıyor.

Bu beş yeni üyenin eklenmesi, grubun ekonomik ve politik nüfuzunu önemli ölçüde artırıyor. Genişleyen BRICS'in önümüzdeki yıllarda küresel ekonomik ve politik dinamikleri nasıl şekillendireceğini zaman gösterecek.

 

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