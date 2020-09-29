BES nasıl hesaplanır?

Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES bir kaç yıldır devrede. Daha az geliri olan ve birikim yapamayan çalışanların birikim yapmalarını teşvik etmek amacıyla devlet yüzde 25 katkı yapmakta. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bin ya da daha fazla personel çalışan firmalar 45 yaş altını otomatik olarak BES’e personellerini geçirdi. 1 Nisan 2017 tarihi ile memurlar 250 ile bin çalışanı bulunan özel sektör firmaları, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren belediyeler 50 ile 99 çalışanı bulunan firmalar ve mahalli idareler ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 5 ile 9 çalışanı bulunan özel sektör firmaları 45 yaşın altındaki çalışanlarını otomatik olarak BES’e geçirdi.

Maaşlardan BES kesintisi ne kadar?

BES’te işverenin kasasından herhangi bir maaliyetin çıkması söz konusu değildir. BES’te amaç çalışanın maaşı üzerinden bir birikim yapılmasıdır. Çalışanın almış olduğu maaş üzerinden yüzde 3 oranında BES kesintisi söz konusudur. Lakin BES kesintisinde istenirse yüzde üçlük bu oran 2 katına çıkarılabileceği gibi yüzde 1’e indirebilinir. BES kesintisinde alı sınır 53 TL olurken üst sınır ise 340 TL’dir.

BES’ten nasıl çıkılır?

BES nasıl iptal edilir? BES’imi nasıl iptal ederim? Soruları da yine Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan çalışanlar tarafından sorgulanmakta. BES’ten çıkmak isteyen çalışanların ilk yapması gereken işverenle konuşmaları ve BES’ten çıkmak istediklerini söylemeleridir. İlk iki ay BES’ten çıkmak istenildiğinde herhangi bir cezai müeyyide ödenmemektedir. İki ay içinde BES iptali istenmesi durumunda bu zaman dilimi içinde ödenen BES tutarları geri iade edilir ve sistemden çıkışı sağlanır. İki aydan sonra BES’ten çıkmanız durumunda.

BES sorgulaması nasıl yapılır?

BES sorgulaması nasıl yapılacağı yine çalışanlar tarafından araştırılmakta. Çalışanın kendisinin otomatik olarak BES'e dahil olup olmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilmekte. BES e devlet sorgulamak için tıklayınız.

BES yaş sınırı nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmak için yaş sınırı 45’tir. 45 yaşın altındaki çalışanlar BES’e dahil olmakta.

Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir?

Bireysel emeklilik iptali numaraları

Akbank Avivasa BES İptali

Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

İNG Bank BES iptali

İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Ziraat Bankası BES iptali

Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.

Garanti Bankası BES iptali

Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yapı Kredi BES iptali

Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Denizbank BES iptali

Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.

TEB BES iptali

TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Halk Bank BES iptali

Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.

Vakıfbank BES iptali

Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.

Türkiye Finans BES iptali

Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali

QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900

İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali

İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali

Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

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