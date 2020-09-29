BES nasıl hesaplanır?
Çalışanlar maaşlarından bir kısmını kesinti yaptırarak BES üzerinden emekli olabilmekte. Bireysel emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılımda en az 10 yıl kalıp da para yatıran ve yaş şartı olan 56 yaşını dolduranlar BES üzerinden emekli olabilmekte. Peki BES nedir, BES nasıl hesaplanır? BES yaş sınırı nedir? BES’e ara verilir mi? BES’ten nasıl ayrılınır? BES iptal nasıl olur?
Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES bir kaç yıldır devrede. Daha az geliri olan ve birikim yapamayan çalışanların birikim yapmalarını teşvik etmek amacıyla devlet yüzde 25 katkı yapmakta. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bin ya da daha fazla personel çalışan firmalar 45 yaş altını otomatik olarak BES’e personellerini geçirdi. 1 Nisan 2017 tarihi ile memurlar 250 ile bin çalışanı bulunan özel sektör firmaları, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren belediyeler 50 ile 99 çalışanı bulunan firmalar ve mahalli idareler ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 5 ile 9 çalışanı bulunan özel sektör firmaları 45 yaşın altındaki çalışanlarını otomatik olarak BES’e geçirdi.
Maaşlardan BES kesintisi ne kadar?
BES’te işverenin kasasından herhangi bir maaliyetin çıkması söz konusu değildir. BES’te amaç çalışanın maaşı üzerinden bir birikim yapılmasıdır. Çalışanın almış olduğu maaş üzerinden yüzde 3 oranında BES kesintisi söz konusudur. Lakin BES kesintisinde istenirse yüzde üçlük bu oran 2 katına çıkarılabileceği gibi yüzde 1’e indirebilinir. BES kesintisinde alı sınır 53 TL olurken üst sınır ise 340 TL’dir.
BES’ten nasıl çıkılır?
BES nasıl iptal edilir? BES’imi nasıl iptal ederim? Soruları da yine Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan çalışanlar tarafından sorgulanmakta. BES’ten çıkmak isteyen çalışanların ilk yapması gereken işverenle konuşmaları ve BES’ten çıkmak istediklerini söylemeleridir. İlk iki ay BES’ten çıkmak istenildiğinde herhangi bir cezai müeyyide ödenmemektedir. İki ay içinde BES iptali istenmesi durumunda bu zaman dilimi içinde ödenen BES tutarları geri iade edilir ve sistemden çıkışı sağlanır. İki aydan sonra BES’ten çıkmanız durumunda.
BES sorgulaması nasıl yapılır?
BES sorgulaması nasıl yapılacağı yine çalışanlar tarafından araştırılmakta. Çalışanın kendisinin otomatik olarak BES'e dahil olup olmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilmekte. BES e devlet sorgulamak için tıklayınız.
BES yaş sınırı nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmak için yaş sınırı 45’tir. 45 yaşın altındaki çalışanlar BES’e dahil olmakta.
Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir?
Bireysel emeklilik iptali numaraları
Akbank Avivasa BES İptali
Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
İNG Bank BES iptali
İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Ziraat Bankası BES iptali
Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.
Garanti Bankası BES iptali
Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Yapı Kredi BES iptali
Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Denizbank BES iptali
Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.
TEB BES iptali
TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Halk Bank BES iptali
Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.
Vakıfbank BES iptali
Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.
Türkiye Finans BES iptali
Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44
Finansbank BES iptali
QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900
İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali
İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00
HSBC BES iptali
Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
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