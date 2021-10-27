BES kumbarasında birikim 200 milyar liraya dayandı

Bu dönemde katılımcıların fon tutarı 159 milyar 96.5 milyon lirayı buldu. Devlet katkısı fon tutarı da 22 milyar 263.2 milyon liraya vardı. Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 181 milyar 359.7 milyon liraya dayandı. 2020 sonunda BES’te katılımcı adedi 6 milyon 900 bin 565, fon tutarı da 137 milyar 93.9 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar 253.5 milyon lira, emekli olanların adedi de 137 bin 676 olarak açıklanmıştı.