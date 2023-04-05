Beş gollü çılgın maç! İşte kazanan
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'e 3-2'lik skorla yenilen Galatasaray elendi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Patryk Szysz ile 30. dakikada Aleksic attı. Galatasaray'ın gollerini de 20. dakikada Kaan Ayhan ve 51. dakikada Icardi kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti. Başakşehir'in yarı finaldeki rakibi Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü olacak.