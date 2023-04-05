  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beş gollü çılgın maç! İşte kazanan
Spor

Beş gollü çılgın maç! İşte kazanan

Yeniakit Publisher
2023-04-05 22:50:00 -
Beş gollü çılgın maç! İşte kazanan

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'e 3-2'lik skorla yenilen Galatasaray elendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Patryk Szysz ile 30. dakikada Aleksic attı. Galatasaray'ın gollerini de 20. dakikada Kaan Ayhan ve 51. dakikada Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti. Başakşehir'in yarı finaldeki rakibi Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü olacak.

Bu ilgi karşısında Galatasaray'da durması imkansız! Sürpriz gelişme...
Bu ilgi karşısında Galatasaray'da durması imkansız! Sürpriz gelişme...

Spor

Bu ilgi karşısında Galatasaray'da durması imkansız! Sürpriz gelişme...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Düğmeye basıldı...
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Düğmeye basıldı...

Spor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Düğmeye basıldı...

Galatasaray şampiyon olursa, Devler Ligin'deki muhtemel rakipleri!
Galatasaray şampiyon olursa, Devler Ligin'deki muhtemel rakipleri!

Spor

Galatasaray şampiyon olursa, Devler Ligin'deki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria
Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Spor

Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kabirdeki ilk soru:

Bence de en önemli olay buydu (akit sözcüden de hürriyetten de daha seküler, öyle gözüküyor en azından, baksana birinci meselesi top)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23