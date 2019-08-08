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Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni park tamamlanmak üzere

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni park tamamlanmak üzere

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüsteki fiziki yapılaşmayla doğru orantılı şekilde peyzaj çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.


Yeni kütüphanenin hemen karşısındaki “Gezinti ve Park Alanı” düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Şahin, inşa edilen yeni parkın 27 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip olduğunu, parkla bağlantısı olan ilave alanlar da hesaba katıldığında, toplam beş futbol sahası ölçüsünde bir peyzaj çalışmasının gerçekleştirildiğini vurguladı. Devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Prof. Şahin, “Yeni park alanına farklı türlerde yaklaşık 150 adet fidan dikildi, gölgelikler yapıldı, yaya yürüyüş yolları ve dinlenme alanları kurgulandı, zemin kilitli taşlarla döşendi. İlerleyen süreçte bu parka satranç ve masa tenisi gibi oyun grupları ve sosyal etkinlik donatıları da eklenecek” dedi. Yeni parkın etrafındaki ağaçlandırma alanlarının su sistemlerinin de yenilendiğini kaydeden ASÜ Rektörü, daha yeşil bir kampüs için samimi şekilde çalıştıklarını vurguladı.


Şahin’e gezisi sırasında Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
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