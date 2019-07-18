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BES fonu istatistikleri

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3026624322
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,3556533
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,73220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi1,5828262
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,491161142
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,3429271
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,8614014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,1221210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
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