  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:45:01 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3226222140
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,05554312
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,22211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,151169817
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0828199
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi!
Medya

Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi! "Türkiye, Suriye'ye kaybetti"

Koronavirüs aşısını konu alan bir programda nereden icap ettiyse, katil Esed'in bombalarından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hedef al..
ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, 'Türk..
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tekrar ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay