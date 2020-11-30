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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:43:39 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,11 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,44262101159
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,34552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,51202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0329029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,091164866
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1528919
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1116160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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