BES fonlarında haftanın analizi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031078
|1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057154
|1,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016137
|1,05
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059186
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046826
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014176
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012513
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057266
|2,54
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091868
|2,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055634
|1,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036435
|1,77
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076027
|1,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,10132
|1,84
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023553
|1,77
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,01528
|1,60
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014094
|1,51
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014248
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011842
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,01624
|0,48
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018989
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010885
|0,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015426
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025877
|1,71
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015283
|0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025081
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024394
|0,98
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023837
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021406
|0,42
|AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055676
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041384
|0,42
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043785
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018294
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076388
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057020
|-0,58
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057905
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,046724
|-0,53
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087154
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027551
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,015874
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012089
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068680
|-0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,014046
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010531
|-0,91
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015589
|-0,78
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016882
|-0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017554
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,018475
|-0,16
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
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