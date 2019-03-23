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BES fonlarında haftanın analizi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
BES fonlarında haftanın analizi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları  
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0310781,44
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF0,0571541,09
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0161371,05
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0591861,00
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0468261,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları  
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0141760,43
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0125130,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi  
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0572662,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0918682,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0556341,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0364351,77
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0760271,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar  
NN Hay. Em. Karma EYF0,101321,84
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0235531,77
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015281,60
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0140941,51
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0142481,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları  
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0118420,48
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,016240,48
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0189890,46
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0108850,42
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0154260,41
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler  
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0258771,71
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0152830,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0250810,98
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0243940,98
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0238370,97
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası  
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0214060,42
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0556760,42
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0413840,42
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0437850,42
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0182940,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları  
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,076388-0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,057020-0,58
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,057905-0,57
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,046724-0,53
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,087154-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi  
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,027551-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar  
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,015874-0,45
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012089-0,09
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,068680-0,08
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,014046-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları  
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010531-0,91
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015589-0,78
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,016882-0,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,017554-0,36
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,018475-0,16

 

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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