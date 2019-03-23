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BES fonları yüzde 0,68 değer kazandı

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,41, BES fonları yüzde 0,68 değer kazandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:07
BES fonları yüzde 0,68 değer kazandı

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,41, BES fonları yüzde 0,68 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,22 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 1,17 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ    
Yatırım Fonları0,4130928425
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2981729
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6516160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2265614
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3873676
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3739336
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3922220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ    
Emeklilik Fonları (BES)0,6826523332
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,33563818
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,40220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,1728271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,891161124
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1928199
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9714140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4121210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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