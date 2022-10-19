BES caiz mi? Bireysel emeklilik caiz mi Diyanet?
Son yıllarda milyonlar Bireysel Emeklilik sistemine geçiş yaptı. Bu konuyu merak edenler ise hem BES’in ne olduğunu hem de BES’in caiz olup olmadığını araştırıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemini araştıranlar bu yatırım aracının dine uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, bireysel emeklilik caiz mi?
BES nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi, 7 Ekim 2001 yılında yürürlüğe giren, 27 Ekim 2003 yılında fiilen uygulamaya başlanan özel bir emeklilik sistemidir. İnsanların çalışma hayatlarında birikim yapabilmelerini amaçlayan sistem, emeklilik döneminde harcanabilecek bir yatırım hedeflemektedir.
BES caiz mi? Bireysel emeklilik caiz mi Diyanet?
BES yaptırmak isteyenler ise bu durumun caiz olup olmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili Diyanet’in yaptığı açıklamada, “Kâr payı esasına dayalı olarak çalışan bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, yatırılan primlerin dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caizdir. Aksi takdirde caiz değildir” ifadeleri yer alıyor.