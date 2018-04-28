‘Beş benzemez’in ittifak senaryosu 'çatı'rdıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kalan muhalefet kanadı halen bir aday çıkaramadı ve ittifak çabaları sonuçsuz kaldı. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki inadı muhalefetin gerçekleştireceği ittifakı baltaladı. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasındaki ittifak trafiğinden hiçbir sonuç alınamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Akşener’i ziyareti 17 dakika sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti ise 20 dakikada bitti.

Her kafadan bir ses çıkan CHP’de ise dümenin kontrolünü kaybeden Kılıçdaroğlu’nun çaresizliği ise yüzünden okundu. Son olarak talimatla CHP’den istifa ettirilerek İYİ Parti’ye geçen milletvekillerinin yeniden partilerine dönecekleri iddiası muhalefetteki kargaşayı iyice alevlendirdi. Muhalefetin yaşadığı siyasi buhranı Akit’e değerlendiren AK Partili milletvekilleri, millete dayanmayan siyasi mühendislik ürünü projenin çöktüğünü kaydetti.

SİYASET MÜHENDİSLİĞİYLE SONUÇ ALINMAZ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise “Millete dayanmayan hiçbir ittifakın temeli olmaz. Siyaset mühendisliğiyle hiçbir yere varılamaz. Aslolan millettir. Millet ne diyorsa ona riayet etmek lazım” dedi.

Siyaset mühendisliğiyle bir yere varılmayacağını kaydeden Can, “ Siyaset mühendisliğiyle beş benzemezin bir araya gelip yerli ve milli ittifaka karşı oluşturulmak istedikleri bloğu millet elinin tersiyle itecektir. O yüzden dışardan da Türkiye aleyhine yapıların desteğiyle bu işe girildi. Ama netice vermeyecektir. Ucube bir yapıda buluşsalar dahi millet gereken dersi bunlara verecektir. Millete dayanmayan her ittifak çöker” ifadelerini kullandı.

TİYATRO ÇEVİRİYORLAR

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin adeta bir tiyatro çevirdiğine dikkat çeken Can, “Bir tiyatro var ortada. Tiyatronun sanatçıları var ortada. Bu siyaset mühendisliği duvara çarpacak” şeklinde konuştu.

Ana muhalefetin başını çektiği güruhun ittifak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan Ramazan Can, “AK Parti’nin içerisinden çıkmış, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, dışişleri bakanlığı yapmış bir ismi bu işin içine çekmeye çalışıyorlar. Milletin gözü önünde oluyor bunlar. 24 Haziran da millet hesabı görecektir. Muhalefetin uğraştığı yapı bir ittifak değil siyasi mühendisliktir” dedi.

MİLLET BUNLARI İSTEMİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, “Onların dayandıkları siyasi pozisyon millete odaklı değil. Ve millete sürekli talimat veren ve dayatan bir anlayışa mahkumlar. Milletimizle birleşmeyi, milletimize gitmeyi milletimizle kucaklaşmaya yanaşmıyorlar. Bizim erken seçimle ilgili karardan sonra kendi içimizde tutarlı olarak ve MHP ile ittifak içinde hareket ediyoruz” dedi.

Ana muhalefet önderliğindeki bloğun büyük bir kaos içerisinde olduğunu kaydeden Halis Dalkılıç, “Onlar toplanıyorlar, dağılıyorlar, vekil transfer ediyorlar, milletvekili adayı bulmaya çalışıyorlar. Düşünün ki ana muhalefet partisinin genel başkanı aday olamıyor. Kendisine güvenmiyor, milletin de kendisine güvenmediğini çok iyi biliyor. Milletin kendilerini tasvip etmediklerini bildikleri için milletin beğeneceği bir aday arıyorlar” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN ADAYI ERDOĞAN

Milletin adayını çoktan belirlediğini kaydeden Dalkılıç, “Millet adayını 17 yıldır iktidarda tutuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin adayıdır. 80 milyon vatan evladının adayıdır. Onlar ise talimat aldıkları lobinin adayını çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkaracakları aday milletin adayı olmayacak” şeklinde konuştu.

Muhalif bloğun ittifak arayışlarının çöktüğünü de hatırlatan Dalkılıç, “Çatıları çöktü. Evi kurtarmaya çalışıyorlar. Erdoğan’a ve millete husumetlerinden dolayı sürekli aday arıyorlar. Bundan sonra ne yapacakları belli değil. Milletimiz 24 Haziranda en güzel cevabı verecek” dedi.