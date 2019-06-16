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Beş ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilk beş ayda 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:00
Beş ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilk beş ayda 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Selçuk, işe yerleştirilme rakamlarında yüzde 30,1 artış kaydedildiğini dile getiren Selçuk, kadın ve genç istihdamında da ibrenin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Genç istihdamı arttı

Selçuk, “Beş ayda 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6; gençlerde ise yüzde 32,4’lük bir artış kaydettik” diye konuştu.

Yüzde 31.4’lük artış

2018’de istihdamda rekor kırıldığını hatırlatan Selçuk, “2019 Ocak-Mayıs ayları geçen senenin aynı döneminden daha iyiydi” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını da aktardı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:00
  1. Genç istihdam
  2. Aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  4. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

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