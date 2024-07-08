  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beryl Kasırgası can almaya devam ediyor
Dünya

Beryl Kasırgası can almaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-08 19:01:00 -
Beryl Kasırgası can almaya devam ediyor

Amerika kıtasında büyük yıkım ve can kabına yol açan Beryl Kasırgası’nda can kaybı 11’e yükseldi.

Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. İlk olarak Karayip ülkelerinde ardında da Yucatan Yarımadası’nda yıkıma yol açan Beryl Kasırgası’nın bilançosu ağırlaşıyor. Ulaştığı bölgelerdeki binalarda büyük hasar bırakan ve elektrik tellerini deviren kasırgada can kaybı 11’e yükseldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarına yol açan ve bugün Texas’a ulaşan kasırga nedeniyle uçuşların çift yönlü askıya alındığı belirtilirken, ölümcül bir kasırga olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuldu. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, 120 bölgeyi afet bölgesi ilan etti.

Eyaletin en büyük şehri Houston dahil birçok şehirde kasırga nedeniyle eğitime ara verildi. Sahil kasabalarında ise az sayıda tahliye emri verildi.

Texas eyaletinin güneyindeki Corpus Christi, Galveston, Houston şehirlerinin çevresindeki büyük petrol limanları kapatılırken, Shell ve Chevron gibi petrol şirketleri Meksika Körfezi açıklarında bulunan üretim sahasındaki personelini tahliye etti.

Etna Yanardağı’ndan korkutan görüntü
Etna Yanardağı’ndan korkutan görüntü

Dünya

Etna Yanardağı’ndan korkutan görüntü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti
O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Dünya

O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Bu şehir zaman yolculuğuna çıkarıyor
Bu şehir zaman yolculuğuna çıkarıyor

Dünya

Bu şehir zaman yolculuğuna çıkarıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23