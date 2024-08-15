Bertuğ Yıldırım’ın yeni takımı açıklandı
Rennes'de forma giyen milli golcü Bertuğ Yıldırım, İngiliz ekibi Norwich City ile anlaştı.
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşma sağladı.
Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor’dan Fransa’nın Rennes takımına transfer olan Yıldırım, İngiltere’nin yolunu tuttu.
Norwich City, Bertuğ Yıldırım için Rennes’e 7+1 milyon euro bonservis ödeyecek.
22 yaşındaki golcü, sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gitti.
Rennes formasıyla Ligue 1’de 28 maça çıkan Yıldırım, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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