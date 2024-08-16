Bertuğ Yıldırım için olay iddia! Transfer neden iptal oldu?

Norwich City'e imza atmak için İngiltere'ye giden Bertuğ Yıldırım'ın transferi iptal oldu.

Takımı Rennes'e geri dönen yıldız isim bir şokla daha karşılaştı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Norwich City ile Rennes arasındaki görüşmeler ödeme planı anlaşmazlığı sebebiyle durdu.

Rennes ile Norwich'in daha önce genç santrforun transferi için 7 milyon Euro'da anlaştığı belirtilmişti.

Ancak İngiliz basınından BBC ise Bertuğ için çok farklı bir iddiayı ortaya attı.

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Habere göre; 22 yaşındaki golcü, dizindeki sakatlık nedeniyle sağlık kontrollerinden geçemedi.

Norwich City bunun üzerine anlaşmayı iptal etti ve Bertuğ, Rennes'e geri döndü.