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Spor Bertiz'de 30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşlerine yoğun ilgi
Spor

Bertiz'de 30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşlerine yoğun ilgi

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Bertiz'de 30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşlerine yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ın köklü spor geleneklerinden biri olan Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşleri, bu yıl 30’uncu kez düzenlendi. Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde Boyalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ilden 615 sporcu er meydanına çıkarak farklı kategorilerde mücadele etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Bertiz Boyalı Şalvar Güreşleri, bölgenin spor ve kültür hayatını bir araya getiren geniş katılımlı bir organizasyona sahne oldu. Türkiye’nin farklı illerinden Bertiz’e gelen yüzlerce sporcu, şalvar güreşinin kendine özgü mücadele anlayışını er meydanına yansıttı.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da karşılaşmaları ilgiyle takip etti. 20 ilden 615 sporcunun katıldığı organizasyon, katılımcı sayısı ve oluşturduğu atmosferle geleneksel güreş kültürünün Bertiz’deki güçlü karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

 

BAŞ PEHLİVANLARDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Müsabakalar sonunda Baş Pehlivanlar Kulüp kategorisinde Hakan Büyükçıngıl birinci, İbrahim Benekli ikinci, Enes Bandırma üçüncü olurken; Baş Pehlivanlar Köy kategorisinde Batuhan Karslı birinci, İzzet Kayan ikinci, Abdulhamit Boyalı üçüncü oldu.

 

7. BERTİZ KABARCIK ÜZÜMÜ YARIŞMASI’NDA SALİH YILANCI BİRİNCİ OLDU

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 7. Bertiz Kabarcık Üzümü Yarışması’nda Salih Yılancı birinci oldu. Bertiz’in önemli tarımsal değerlerinden Kabarcık üzümünün tanıtıldığı yarışma da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

 

BAŞKAN AKPINAR: “30 YILLIK GELENEK BİRLİK VE BERABERLİĞİN YANSIMASI”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, Boyalı Şalvar Güreşleri’nin yalnızca sportif bir etkinlik olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Başkan Mehmet Akpınar, “30 yıldır yaşatılan bu kıymetli geleneğimiz, yalnızca bir spor organizasyonu değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlü bir yansımasıdır. Er meydanında mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, programımıza katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

PROTOKOL VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN KATILIM

30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşleri, sporcuların yanı sıra siyaset, yerel yönetim, üniversite, yargı, güvenlik ve sivil toplum temsilcilerinin de geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü İbrahim Taner Okumuş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmethan Sertkaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mehmet Büyükhan, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güzel, Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Harun Doğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ve Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz katıldı.

 

Organizasyonda ayrıca siyasi parti il başkanları, muhtarlar dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

BERTİZ’İN KÖKLÜ GELENEKLERİ YAŞATILDI

Nesilden nesile aktarılan şalvar güreşi geleneğinin önemli buluşma noktalarından biri olan Bertiz’deki organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra bölgenin kültürel ve tarımsal değerlerinin yaşatılmasına da katkı sundu.

Er meydanındaki mücadeleler ve Kabarcık Üzümü Yarışması’yla renklenen 30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşleri, 30 yıllık geleneğin geniş katılımla sürdürülmesine sahne oldu.

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