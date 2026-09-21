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Elazığ’da sokak ortasında silahlı dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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IHA Giriş Tarihi:

Elazığ’da sokak ortasında silahlı dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Elazığ’da sokak ortasında silahlı dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi.

#2
Foto - Elazığ’da sokak ortasında silahlı dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi vurularak yaralandı.

#3
Foto - Elazığ’da sokak ortasında silahlı dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Elazığ’da sokak ortasında silahlı dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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