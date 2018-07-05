Berna Laçin'e terör sevici Barış Atay sahip çıktı

Müslümanların kutsal toprağı Medine'ye dil uzatan ve "tecavüz" iftirası atan sözde oyuncu Berna Laçin'e özellikle sosyal medyada tepkiler sürüyor. Hakkında soruşturma açılan ve şikayet edilen Berna Laçin'i HDP'li vekil Barış Atay savundu.

Daha önce teröristler ile ilgili attığı "olumlu" tweetleri ve söylediği sözler ile bilinen Barış Atay, seçim öncesi de halka tehditler savurmuştu. Berna Laçin'in tweetinde suç unsuru bulunmadığını iddia eden Barış Atay, bir de tehditkâr sözler sarf etti.

BERNA LAÇİN NE DEMİŞTİ?

Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına karşı çıkan Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" demişti.