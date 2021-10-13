Berna Laçin'den hayrete düşüren paylaşım! Oynanmayan tiyatronun 'en iyi kadın oyuncusu' seçildi

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Koronavirüsle mücadele sürecinde Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldığı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Berna Laçin, pandemi tedbirleri nedeniyle kapatılan tiyatrolarda "yılın kadın oyuncusu" seçildiğini duyurdu. Laçin'in oynamadığı tiyatro için ödül alması ilginç karşılandı.

Salgınla mücadelede tiyatrolara ara verildi

Dünya ile birlikte ülkemizin de uzun süredir mücadele ettiği koronavirüs salgınında tek umut aşılanma olarak görülürken, salgın sürecinde bir dizi tedbirler alındı. Bu önlemlerden birisi de kalabalık ortamların oluştuğu tiyatro ve sinemaların kapatılmasıydı. Tiyatro ve sinemalar, aşılanmanın yaygınlaşması ile birlikte PCR test zorunluluğuna tabi olmak üzere yeniden açıldı.

Kapalı tiyatrolarda 'yılın kadın oyuncusu' seçildi

Berna Laçin yaklaşık iki sezondur faaliyet göstermeyen tiyatrolarda "yılın kadın oyuncusu" seçildi. Bir sokak arasında elinde ödülle poz veren Laçin, "7. Anasolu Tiyatro ödülleri. (Pandemi öncesi dönem yapılamadı) 'Yılın kadın oyuncusu'. Teşekkürler." paylaşımını yaptı.

Siyasi söylemlerle gündeme gelme çabasında bulunan Laçin'in kapalı olan tiyatrodan ödül alması, ilginç karşılandı.