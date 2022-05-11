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Medya Berna Laçin iyilik yaptığı genci ifşa etti
Medya

Berna Laçin iyilik yaptığı genci ifşa etti

Provokatif paylaşımları ile bilinen oyuncu Berna Laçin, iyilik yaptığı bir genci sosyal medya hesabından ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 16:25:00 - 2022-05-11 16:34:49
Berna Laçin iyilik yaptığı genci ifşa etti

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin, iyilik yaptığı bir genci ifşa etti.

Sahibi olduğu daireyi düşük fiyatla yeni mezun bir gence verdiğini belirten Laçin, "İlk defa kiraya verilecek bir evim oldu. 1 oda ev için öyle bir teklif aldım ki… Vatandaşlık meselesi için çok uygunmuş meğer. O arada yeni mezun bir delikanlı talip oldu. Daha düşük kiraya ona verdim. Malum bizde bekara ev vermezler ama izini bulamayacaklarına bakmadan verirler" diyerek provokasyon yaptı.

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