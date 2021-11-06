Berliner ve donut tarifi, Nasıl yapılır? Kolay tarifi

Çay saatlerine konuk olmaya hazır. Enfes aromasıyla tadına doyamayacağız berliner tarifi

Malzemeler

300 gr. un

100 ml. süt – ılık

20 gr. yaş maya

1 yumurta + 3 yumurta sarısı

40 gr. toz şeker

1 paket vanilya

40 gr. tereyağı – erimiş

Dolgusu için Malzemeler

Ahududu reçeli

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Pudra şekeri (üzeri için)

Yapılışı

Ununuzu bir stand mikserinizin kabına alın. Ortasını açıp yaş maya, bir tutam toz şeker ve sütün yarısını ekleyin. Üzerini bir mutfak havlusuyla kapatın ve bekletin. Bu sırada bir karıştırma kabında yumurta, yumurta sarıları ve toz şekeri çırpın. Ardından içerisine tereyağı, süt ve vanilyayı ekleyip biraz daha çırpın. Yumurtalı karışımınız hazır olunca unlu olan karışımınızın üzerine ilave edin. Ardından mikserinizin hamur yoğurma ucuyla 10 dakika karıştırın. Hamurunuz hazır olunca üzerine mutfak havlusu serin ve 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurunuz hazır olunca tezgahınıza un serpin ve elinizle yoğurarak hamurun mayasını çıkartın.Bir merdane yardımıyla hamurunuzu 2 cm kalınlığında açın ve bir çemberle hamurunuzu kesin. Fırın tepsisine un serpin ve hamurlarınızı bu tepsiye alın. Ardından fırın tepsinizin üzerine bir mutfak havlusu örtün ve hamurlarınızı 30 dakika daha mayalanmaya bırakın. Uygun, derin bir tencereye ayçiçek yağını dökün ve yüksek ateşe alın.Yağınız 170 dereceye gelince mayalandırdığınız hamurları yağın içerisine alın. Tencerenin kapağını kapatın ve 2 dakika pişirin. Hamurların tersini çevirin ve kapağını kapatmadan 2 dakika daha pişirin. Kızaran Berlinerlerinizi pudra şekeri gezdirdiğiniz bir mutfak havlusuna çıkartın ve üzerlerine de pudra şekeri serpin. Ahududu reçelini bir sıkma aparatına alın ve berlinerlerinizin içerisine sıkın. Afiyet olsun.