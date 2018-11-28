Berkin Elvan duruşması ertelendi

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada kimi polislerin tanıklığına başvuruldu.

Çok sayıda izleyici katıldı

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

F.D'yi tanımadıklarını veya hatırlayamadıklarını beyan ettiler

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen polislerin bilgisine başvuruldu. Olay anına ait görüntülerin izletip soruların sorulduğu bazı polisler, sanık F.D'yi tanımadıklarını veya hatırlayamadıklarını beyan etti.

Tanık polislerden biri, olay günü sanık F.D. ile ayn grupta görev yaptığını belirterek, "Birlikte üst geçidin yakınındaydık. Ara sokaklara girmedik. Olay yeri bizim bulunduğumuz yere 300 metre uzaktaydı. Fatih ağabey grubumuzun ZET'çisiydi. Fatih ağabey genellikle grubumuzun yanındaydı. Grubumuzdan genellikle ayrılmadı." dedi.

Gülsüm Elvan’dan tepki

Çoğu tanık polisin olay günü ve sanığa ilişkin soruları, "hatırlamıyorum" şeklinde cevaplaması nedeniyle müdahil olan anne Gülsüm Elvan, "Yeter ya, yeter bu kadar da olmaz. Hepiniz çocuk katilsiniz." diyerek tepki gösterdi ve duruşma salonundan çıktı. Elvan bir süre bir süre sonra yeniden duruşmaya katıldı.

“Ben adalete açım Yargıç Bey”

Baba Sami Elvan ise, mahkeme heyetine, "1986 yılında 40 kişilik bir işte çalıştım. Bir yıl sonra ayrıldım. Size en az 10 kişinin ismini sayarım. Bu kardeşim, yemin ederek yalan söylüyor. Siz buna nasıl inanıyorsunuz? Görüntüleri izlerken yalan söylüyorlar. Mantığım almıyor. Siz, 'gelmeyin' deyin, biz gelmeyelim. Bizi bir kere daha mezara sokuyorsunuz görüntüleri izleterek. Bunlar yalan söylüyor. Sizin göreviniz adalet dağıtmak. Ben adalete açım Yargıç Bey." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutuklanması talep edildi

Tanık beyanlarının alınmasının ardından beyanı sorulan müdahil aile avukatları, sanık F.D'nin tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaları takip etmesi ve yaptığı görev nedeniyle kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle sanık F.D'nin tutuklanmasına yönelik talebi reddetti.

Heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, Gezi eylemcilerinin olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan şahsın sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.