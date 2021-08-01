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Spor Berkan Kutlu, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
Spor

Berkan Kutlu, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 00:57:00 -
Berkan Kutlu, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi.

Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise iki yarı sahada toplam dört takım sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transfer Berkan Kutlu, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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