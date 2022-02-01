Berisha, Serdar Dursun, Valencia olmadı, O geliyor..

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Süper Lig'de yarışı sürdürmek ve UEFA Konferans Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya'nın gündemine yıldız bir isim geldi. Kanarya'nın Leverkusen formasını giyen Arjantinli yıldıza kanca attığı belirtildi.

Berisha, Serdar Dursun ve Valencia'nın bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe'de adeta aday enflasyonu yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son golcünün Lucas Alario olduğu iddia ediliyor.

Yönetimin, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Alario'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Bu sezon başarısız bir grafik çizen 29 yaşındaki futbolcu 17 maçta sadece 2 gol atabildi. Leverkusen'in bu performans sonrasında Alario'yu elden çıkarmak istediği belirtiliyor.