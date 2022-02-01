  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Berisha, Serdar Dursun, Valencia olmadı, O geliyor..
Spor

Berisha, Serdar Dursun, Valencia olmadı, O geliyor..

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:03:00 -
Berisha, Serdar Dursun, Valencia olmadı, O geliyor..

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Süper Lig'de yarışı sürdürmek ve UEFA Konferans Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya'nın gündemine yıldız bir isim geldi. Kanarya'nın Leverkusen formasını giyen Arjantinli yıldıza kanca attığı belirtildi.

Berisha, Serdar Dursun ve Valencia'nın bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe'de adeta aday enflasyonu yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son golcünün Lucas Alario olduğu iddia ediliyor.

Yönetimin, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Alario'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Bu sezon başarısız bir grafik çizen 29 yaşındaki futbolcu 17 maçta sadece 2 gol atabildi. Leverkusen'in bu performans sonrasında Alario'yu elden çıkarmak istediği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay