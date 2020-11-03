Bergüzar Korel ağlayarak o anları paylaştı! Hesabından canlı yayın açtı

3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan Ayda'nın kurtarılma anları herkesi derinden etkiledi.

Gözyaşlarına boğuldu

Ayda'nın Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılışını televizyon başında takip eden Korel, gözyaşlarına hakim olamadı. Korel o anları "Ah yavrum. Ah güzel yavrum" diyerek izledi. Ünlü isim paylaşımına "Ayla bebek... Mucizemiz, umudumuz. 'Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.' Kahramanlarımız; ayağına taş değmesin. Allah'ım sizi hep korusun" notunu ekledi.