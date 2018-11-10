Bergamot çayının faydaları nelerdir?

BERGAMOT ÇAYININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Stresi gidermeye yardımcı olur: Bergamot çayının sahip olduğu aromaterapi özelliğinin bilimsel açıdan ruh halini değiştirdiği ve depresif belirtileri hafiflettiği kanıtlanmıştır. İyi hissetmek isteyen insanlar için bergamot oldukça faydalıdır. Bergamot aromasının depresyon, gerginlik, korku ve stres duygularının yerine esenlik ve rahat bir ruh hali getirdiği bilinmektedir.

Kilo vermeye destek olur: Bergamot çayının en popüler etkilerinden biri de narenciye özü sayesinde kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Hatta bazı narenciyelerin kiloyu oldukça azalttığına inanılmaktadır. Vücudun doğal metabolik sürecinde kasları koruyarak kaloriyi serbest bırakmaktadır.

Diş sağlığına iyi gelir: Siyah çay genellikle dişlerin rengini değiştirdiğiyle ilgili kötü bir üne sahiptir. Ancak, bergamot çayının güçlü dişlerin sebebi olan florür açısından mükemmel bir kaynak olduğunu bilmek sizin için sürpriz olacaktır. Ayrıca, şekersiz olduğu için dişlere zarar veren asit üretebilen bakterilerin büyümesini durdurmaya yardımcı faydalı bir içecektir.

Enerji verir: Bergamot çayı çok az miktarda kafein içermektedir. Bundan dolayı tüm gün boyunca ihtiyaç duyulan enerjiyi temin etmektedir. Üstelik bergamot çayının kafein içeriği kahve gibi etki göstermez; böylece akşam uykusuzluğu çekmezsiniz. Gece boyunca uyanık kalmak gibi bir duruma neden olmaz. Fakat aşırı tüketimi sinirlilik ve ajitasyona neden olabilir. Bundan dolayı büyük miktarlarda tüketmediğinizden emin olmanızda fayda vardır.

Kalp sağlığını destekler: Bergamot çayı kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Bu hipotezi destekleyen yapılmış çok fazla araştırma vardır. Örneğin, Önleyici Tıp 2012 yılında yayınlanan bir çalışmada, günde üç bardak siyah çay tüketen insanların, günlük kan trigliserit düzeylerinin düştüğü; üç ay kullanımdan sonra ise hem ‘iyi kolesterol’ olarak bilinen HDL seviyelerinde, hem de antioksidan düzeylerinde bir artış gözlemlendiği bildirilmiştir.

Vücuttaki suyu korur: Kahve yüksek oranda kafein içerdiği için asitleştirici ve dehidrasyon gibi davranmaktadır; bu yüzden sinirlilik gibi semptomların gözlemlenmesine neden olabilmektedir. Bergamot çayı kafein içermesine rağmen kahveye oranla çok az miktarda olması nedeniyle bu tür semptomların oluşması çok küçük bir ihtimaldir. Bergamot çayı içmek vücuda potasyum alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca hücrelerdeki potasyum seviyelerini koruduğu için gün boyunca vücudun su seviyesine destek olmaktadır.

Kalp hastalıklarından korur: Bergamot çayı ruh halini düzende tutmanın yanı sıra önemli ölçüde kolesterolü düşürmektedir. Bu nedenle statin ilaçların yerine bir alternatif olarak tüketilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu bergamot çayının hidroksi metil glutaril flavononlar denilen enzimleri(HMGF) barındırdığı, bu nedenle ararlar ve kalp hastalığına neden olduğu bilinen vücuttaki proteinlerin tahrip olmasını engellediği belirtilmiştir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir: Bergamot çayı bağışıklık sistemi fonksiyonunu iyileştirmek için etkili bir yöntem olabilmektedir. Bergamot çayındaki antioksidanlar vücudunuza ciddi zarar verebilen serbest radikalleri hedef alarak onları yok etmek için çalışmaktadır. Bergamot çayının içerdiği bergamot yağının bunda rolü de muhtemeldir. Aynı antioksidanlar, ateş düşürmek ve enfeksiyona karşı mücadelede ayrıca diğer akut ve kronik gibi bir dizi durumu yönetmeniz için size yardımcı olmaktadır.

Cilt sağlığına destek olur: Serbest radikallerin deri hücrelerini yok etmek için harekete geçmesi yaygın olarak yaşanan deri hasarına yol açmaktadır. Bu durum cilt kanseri ve erken yaşlanma gibi durumlarla da sonuçlanabilir. Fakat bergamot çayının içerdiği antioksidanlar serbest radikaller mücadele etmek için oldukça etkilidir. Böylece sağlıklı, temiz bir cilt için yardımcı olmaktadır.

Sindirime yardımcı olur: Bergamot çayının metabolizmayı arttırdığı iyi bilinmektedir. Bu faydalı çay sindirim sürecinde vücuda yardımcı olmakta ve ağrılı hazımsızlık, kolik ve bulantı gibi nahoş durumları azaltmaya destek olmaktadır. Aynı zamanda solucan oluşumu gibi karın problemlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bergamot çayı sindirim sürecini desteklerken aynı zamanda bu süreci düzene sokmaktadır.

Kanserle savaşır: Bergamot çayı yüksek miktarda antioksidanlar içermesi nedeniyle vücudumuzun kanser gibi hastalıkları üreten serbest radikallerle mücadelesine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla hem lezzetli bir içecek olarak içilirken hem de size böyle hastalıklara yakalanma riskini azaltma şansı vermektedir.

Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir: Soğuk algınlığı sırasında virüsler vücuda saldırıda bulunmaktadır. Bergamot çayı ise soğuk algınlığına yol açan virüslerle mücadele etmek ve öldürmek için gerekli olan anti-viral özelliklere sahiptir. Bergamot çayı bağışıklık sistemini güçlendirirken soğuk algınlığı ve ateş gibi sorunların tedavisine de destek olmaktadır. Sonuç olarak bergamot çayı soğuk için en iyi ve en doğal ilaçlardan biri olarak kabul edilmektedir.