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Bergama’daki o firma, yeni binayla 450 kişilik istihdamını daha da artıracak

İzmir’de, Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ)’nde faaliyet gösteren bir firmanın üretim kapasitesini artıracak ek hizmet binasının temeli törenle atılırken, firmanın bugün 26’sı kadın olmak üzere 450 çalışanı bulunuyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 18:51
Bergama’daki o firma, yeni binayla 450 kişilik istihdamını daha da artıracak

İzmir’de, Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ)’nde faaliyet gösteren bir firmanın üretim kapasitesini artıracak ek hizmet binasının temeli törenle atılırken, firmanın bugün 26’sı kadın olmak üzere 450 çalışanı bulunuyor. Temeli atılan ek binayla da, istihdamın daha da artırılması planlanıyor.


Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ)’nde, yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir firma, tesisin üretim kapasitesini arttırmak amacıyla yeni ek hizmet binasını kurmak için harekete geçti. Bugün 450 kişiye istihdam sağlayan firmaya hizmet verecek olan ek binanın temeli ise düzenlenen törenle atıldı.


Törene katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hükümetin yenilenebilir enerji alanında verdiği desteği anımsatarak,"Hükümetimizin Aralık 2015 tarihinde çıkarmış olduğu teşvik düzenlemesiyle bölgemiz yenilenebilir enerji teknolojilerinin yatırımlarının yapılabileceği önemli bir konuma kavuşmuştur. İnşallah bundan sonra bu yatırımlar artarak devam edecektir" dedi.


LM Wind Power Avrupa Operasyon Başkanı Jesper Sørensen de, fabrikanın dünyaya daha fazla yenilenebilir enerji sağlamak hedefi adına çok önemli bir tesis olduğunu, Türkiye’ye olan bağlılıklarını temsil ettiğini belirtti. Ek bina sayesinde istihdamın artacağını dile getiren Sørensen, "Bölgede kalifiye ve teknik iş kolları yaratmaya katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" diye aktardı.


Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ)’nde düzenlenen ek hizmet binası temel atma törenine; Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Bergama Fabrika Müdürü Ozan Mamay ile firma çalışanları katıldı.


Firma açılacak yeni binayla, Avrupa ve Asya dahil olmak üzere, dünya genelinde artan rüzgar enerjisi talebine cevap vermek adına Türkiye’deki rüzgar türbin kanadı fabrikasında 300 ek istihdam oluşturmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 18:51
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