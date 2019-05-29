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Bergama ve Kınıklı süt üreticilerinin yüzü güldü

"Süt kuzusu" projesi kapsamında üreticilerden topladığı sütleri her gün 35 bin dar gelirli aileye dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Bergama ve Kınık ilçelerindeki üreticilerden de süt alımı yapılması kararı bölgede memnuniyetle karşılandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:41
Bergama ve Kınıklı süt üreticilerinin yüzü güldü

"Süt kuzusu" projesi kapsamında üreticilerden topladığı sütleri her gün 35 bin dar gelirli aileye dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Bergama ve Kınık ilçelerindeki üreticilerden de süt alımı yapılması kararı bölgede memnuniyetle karşılandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Süt kuzusu" projesi kapsamında süt alımı yaptığı sahayı genişletiyor. Tire Süt Kooperatifinden alım yapan belediye, yakın zamanda Bergama, Kınık ve çevresindeki süt üreticilerinden süt alımına başlayacak.


Bergama Ziraat Odasında yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınmaya yönelik projeler toplantısında süt alımı konusu değerlendirildi. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, "Her gün 35 bin dar gelirli ailelerin çocuklarına süt ulaştırıyoruz. İlk adımımız süt toplama ve dağıtım, ikinci adım ise Bergama ve Kınıklı süt üreticilerini bu projeye dahil etmek oldu. Umuyorum ki üçüncü adımımızda da bu bölgedeki çocuklara bu sütleri ulaştırmak olur." dedi. Yapılan açıklama, salondaki süt üreticilerinin yüzünü güldürdü.


Öte yandan, Bergama’da üretim ve gelişim durum değerlendirmesi yapan Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşlıranoğulları, "Geçen yıl ve bu yıl Bergama’da yağışlar bereketli geçti. Barajlarımızın doluluk oranı yüksek. Bu doğrultuda su ile ilgili bir sorunumuz gözükmüyor ancak üretim oranlarımızda değişiklik var. Çiftçilerimizle biraraya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


Verimli topraklara sahip Bakırçay Ovası’nda ekilen tohum ve fidanların başında gelen pamuk üretiminde kota sınırlamasının ardından düşüş yaşanırken, domates, kavun ekimine ve mısır, ayçiçeği gibi özel tohumluk üretime yönelim arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ziraat Odasına verilen traktör ve ekipman desteğinden yararlanan çiftçiler yeni ekim biçim döneminden umutlu olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:41
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