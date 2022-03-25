Bergama Kitap Günleri kapılarını açtı

Bergama ilçesinde, merakla beklenen kitap günleri kapılarını açtı. "Tarih, Kültür ve Kitap Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen Bergama Kitap Günleri, ilk günden ilgi gördü. Bergama Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tüm hemşehrilerimi ve komşu ilçelerimizdeki vatandaşlarımızı stantları gezmeye, en iyi dostumuz kitapların kokusunu içlerine çekmeye davet ediyorum" dedi.

"Kitap günlerinde söyleşiler, imza günleri düzenliyoruz"

Kitap günlerini her yıl Bergama’da yapmak istediklerine ifade eden Koştu, "Binlerce kitap, çok sayıda yayınevi ve yazarımızı misafir ettiğimiz kitap günlerinde söyleşiler, imza günleri düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimi burada görmek istiyorum. Özellikle anne, babalara seslenmek istiyorum; tutun çocuklarınızın elinden kültür merkezine gelsin. Çocuklarımızın kitaplarla haşır neşir olmalarını sağlayın. Kitapların en iyi dost olduğunu geleceğimizin teminatı çocuklarımıza aşılayalım. Hayatları boyunca okuyan bir nesil yetiştirmek bizim öncelikli görevlerimiz arasında" dedi.

Öte yandan açılış törenine ayrıca; İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bergama Kitap Günleri, 25 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında 10 gün süreyle 10.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.