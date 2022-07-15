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Gündem Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Eyvah, işte şimdi yandık" dedirtecek adım
Gündem

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Eyvah, işte şimdi yandık" dedirtecek adım

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Eyvah, işte şimdi yandık" dedirtecek bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 10:48:00 -
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Eyvah, işte şimdi yandık" dedirtecek adım

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra New York'ta çekilecek bir dizi için aynı projede bir araya geldi. Geçtiğimiz gün buluşan ikili, provalara başladı. Dizinin, ahlaksız yapımlarıyla bilinen Netflix için çekileceği öğrenildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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