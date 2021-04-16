Bereket Emeklilik, getiri şampiyonu

2019’u yüzde 33.52’lik getiri oranıyla lider kapatan şirket, 2020’de sergilediği yüksek fon performansıyla da sektördeki konumunu güçlendirmişti.

Tasarrufun önemi anlaşıldı

Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, salgın dönemiyle birlikte tasarruf etmenin öneminin anlaşıldığını dile getirdi. Güngör, kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tasarruflarını korumayı seçtiklerini ifade etti. “Fon getirilerinin olumlu seyretti. BES’in zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğu ispatlandı” diyen Güngör, kendilerinin de salgın sürecinde dijital dönüşüme ağırlık vererek gerçekleştirdikleri yeniliklerle kullanıcı deneyimini uluslararası standartlara taşıdıklarını anlattı.

Online BES uygulaması

Müşterilerinin beklentilerine ve yatırım tercihine uygun, sadece 3 adımda birikim yapmalarına olanak sağlayan mobil uygulamaları dadestekleyen online BES’i hayata geçirdiklerini de hatırlatan Güngör, şöyle konuştu: “Tabii ‘Hayatınızın B Planı Şimdi Bir Tık Uzağınızda’ mottosuyla faizsiz emeklilik yatırım fonlarını müşterilerimizle buluşturduk. Dijitalleşme odağında özelleştirilmiş ürünlerle müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak uygulamalarla gelişimimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şükür ki BiP uygulaması üzerinden sigorta ve bireysel emeklilik satın alma hizmetini sunarak sektörde bir ilke imza attık. Gelinen aşamada Bereket Sigorta BiP kanalı üzerinden müşteriler konut ve DASK sigortası satın alabiliyor, katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarıyla birikim yapmak için bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olabiliyor ve diğer ürünlerle ilgili teklif alabiliyor.” Güngör, müşterilerin tek tıkla kendilerine en yakın acente ve servis bilgilerine ulaşarak adres tarifi alabildiğini bildirdi.