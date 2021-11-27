  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

Bu işte bir terslik var! Milli Gazete, Halk TV’deki Temel Bey’i niye görmedi?

HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

TURKOVAC’la dünyaya insanlık dersi vereceğiz
Gündem Berdimuhamedov, Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı
Gündem

Berdimuhamedov, Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:00:00 -
Berdimuhamedov, Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı. 

Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE savaşa resmen müdahil oluyor
Dünya

BAE savaşa resmen müdahil oluyor

El-Cezire televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Etiyopya'da devam eden iç savaşa müdahil olduğunu duyurdu.
İşte doğal diş fırçası! Herkesin buzdolabında bulunuyor
Sağlık

İşte doğal diş fırçası! Herkesin buzdolabında bulunuyor

Uzman Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, doğal diş fırçası görev besinleri açıkladı.
Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et
Gündem

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına sert eleştiriler getirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay