Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!

Şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz haftalarda bir düğünde sahne almış ve havaya saçılan dolarları görünce "Artan kurdan haberiniz yok mu? Biraz fazla oldu sanki" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti. Şarkıcı, aynı olayı bu sefer de konserinde yaşadı.

Dakikalarca dolar saçtı

Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Mardini, peşe peşe şarkılarını seslendirirken bir kadın hayranı elinde bir topar dolarla sahneye çıktı. 3 bin dolar yani yaklaşık 29 bin TL ile sahneye çıkan kadın, elindeki 1 dolarları şarkıcının kafasından aşağı atmaya başladı. 1 dolarlık banknotlar halindeki paraların dökülmesi 7-8 dakikayı buldu.