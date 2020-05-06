Berberler 11 Mayıs’a hazırlanıyor

Akyurt’taki berberler 11 Mayıs’ta faaliyete başlayacak olmaları nedeniyle hazırlıklarına başladı. Akyurt’ta üçüncü kuşak berber Kürşat Emanet, 11 Mayıs için şimdiden randevu almaya başladıklarını söyledi.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapatılan berber dükkanlarının 11 Mayıs’ta açılacak olması nedeniyle dip bucak temizlik başladı. Yaklaşık bir aydır kapalı bulunan ve çalışamayan berber esnafı sevindirici haber karşısında iş yerlerini hazır hale getirmek için işe koyuldu. Hijyen ürünleri ile dükkanlar temizlenerek dezenfekte edilmeye başlandı. 11 Mayıs’ta faaliyetlerine devam etme kararının alınması ile birlikte randevu almaya başladıklarını söyleyen berber Kürşat Emanet ilk günden randevu defterlerinin dolduğunu söyledi.

Salgından hem kendilerini hem de müşterilerini korumak adına gerekli önlemleri alacaklarını belirten Emanet, "Bu süreçte hem kendimizi hem de müşterilerimizi salgından korumak amacıyla koruyucu maske takarak önlük kullanacağız. Sadece tek kişide kullanıp attığımız tek kullanımlık havlular ile de tedbirlerimizi artıracağız. Tıraş işleminin bitmesinin ardından dezenfektan ürünler ile kullanmış olduğumuz malzemeleri de dezenfekte edeceğiz. Bu süreçte iş yerimizde tıraş bitene kadar başka müşteriyi iş yerimize alamayacağımızdan tıraş olmak isteyenlerin mutlaka berberlerinden randevu almaları gerekiyor. Biz gerekli önlemleri alacağız müşterimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

Akyurt Belediyesi de berberlerin 11 Mayıs’ta açılacak olması nedeniyle haftalık olarak bu iş yerlerinde ilaçlama çalışması yürütecek. Belediye tarafından berberlere verilecek olan el dezenfektanı da tıraş olmak isteyen müşterilerin kullanımına sunulacak.