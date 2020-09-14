  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Berberden şok açıklama: Eğer koronavirüs olursam...
Gündem

Berberden şok açıklama: Eğer koronavirüs olursam...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Fatih'li Berber Mansur İşli, koronavirüs sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:58:00 -
Berberden şok açıklama: Eğer koronavirüs olursam...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

İstanbul'un Fatih ilçesinde erkek berberliği yapan Mansur İşli, pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları yeniakit.com.tr'ye anlattı.

24 yıldır berberlik yaptığını söyleyen Mansur İşli, koronavirüs sürecinde işlerinin büyük oranda düştüğünü belirtti. İşli, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu artık kendi traşını kendisi yapıyor. Piyasada traş makinesi kalmadı. Şu anda makine fiyatları üç kat pahalanmış durumda." dedi.

'Traş esnasında sosyal mesafeyi koruyamıyoruz'

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ile çalıştıklarını vurgulayan İşli, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre müşterilerimizin maske takması zorunlu değil. Zaten maske taktıklarında traş yapmakta da zorlanıyoruz. Pandemi sürecinin ilk gününden beri sosyal mesafe vurgusu yapılıyor ama bir mesafemizi koruyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ben koronavirüs olursam bütün mahalle karantinaya alınır." diyen Mansur İşli, sözlerine şöyle devam etti:

"Belli aralıklarla rutin testlerimi yaptırıyorum. Benim için para kazanmaktan ziyade müşterilerimin sağlığı önemli. İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgeye harfiyen riayet ediyorum. Traş sonrasında malzemelerimin hepsine gereken dezenfekte işlemini uyguluyorum. Umarım insanlık bu beladan bir an önce kurtulur ve eski günlerimize geri döneriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı