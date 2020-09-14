Berberden şok açıklama: Eğer koronavirüs olursam...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

İstanbul'un Fatih ilçesinde erkek berberliği yapan Mansur İşli, pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları yeniakit.com.tr'ye anlattı.

24 yıldır berberlik yaptığını söyleyen Mansur İşli, koronavirüs sürecinde işlerinin büyük oranda düştüğünü belirtti. İşli, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu artık kendi traşını kendisi yapıyor. Piyasada traş makinesi kalmadı. Şu anda makine fiyatları üç kat pahalanmış durumda." dedi.

'Traş esnasında sosyal mesafeyi koruyamıyoruz'

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ile çalıştıklarını vurgulayan İşli, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre müşterilerimizin maske takması zorunlu değil. Zaten maske taktıklarında traş yapmakta da zorlanıyoruz. Pandemi sürecinin ilk gününden beri sosyal mesafe vurgusu yapılıyor ama bir mesafemizi koruyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ben koronavirüs olursam bütün mahalle karantinaya alınır." diyen Mansur İşli, sözlerine şöyle devam etti:

"Belli aralıklarla rutin testlerimi yaptırıyorum. Benim için para kazanmaktan ziyade müşterilerimin sağlığı önemli. İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgeye harfiyen riayet ediyorum. Traş sonrasında malzemelerimin hepsine gereken dezenfekte işlemini uyguluyorum. Umarım insanlık bu beladan bir an önce kurtulur ve eski günlerimize geri döneriz."