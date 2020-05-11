Berber ve kuaförlerde ilk gün yoğunluğu

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydan bu yana kapalı olan kuaför ve berberler ilk kez açıldı. Çorlu’daki berberlerde de ilk gün yoğunluğu yaşandı.

Yeni düzenleme kapsamında koltuk aralarındaki mesafenin genişletildiği hijyen açısından kişiye özel tek kullanımlık ürünlerin kullanıldığı berberlerde iş yerlerinin açıldığı ilk dakikadan itibaren müşteriler alınmaya başlandı.

Çorlu’da erkek berber salonu işleten Hasan Ersoy uzun bir aradan sonra iş yerini açtığını ifade ederek, “Gelen müşterilerimizi randevulu alıyoruz. İş yerine gelen olursa içeriye beklemeleri için alamıyoruz. Randevu saati veriyoruz o saatte gelmelerini istiyoruz. Gelen müşterilerimizi de maskesiz almıyoruz. Yine gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçerek içeri alıyoruz. Salon içerisinde de bazı değişiklikler yaptık. Koltukları birer boş bırakarak kullanıyoruz. Normalde 6 koltuklu salonumuzda 3 koltuğu iptal ettik. Tüm müşterilerimiz için tek kullanımlık ürünleri kişiye özel olarak kullanıyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 aydan bu yana iş yerinin kapalı olduğunu da sözlerine ekleyen Ersoy, daha önce hiç bu kadar kapalı kalmadıklarını uzun süreli istirahate de alışık olmadıklarını ifade ederek bu duruma alışmaya çalıştıklarını söyledi.

Erkek berberi Hasan Ersoy iş yerini açtığı ilk andan itibaren inanılmaz bir talep yoğunluğu yaşadıklarını da ifade etti.

Uzun bir aradan sonra açılan berberlere ilk gün ilk dakikadan itibaren giden müşterilerde kapalı olduğu zaman boyunca berbere gitmediklerini ifade ederek açıldığı gibi berbere geldiklerini söylediler.