Berber ve kuaförler için maske üretimi

Tokat’ta, pazartesi günü açılacak olan berber ve kuaförler için maske üretimine ağırlık verildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 49 gündür kapalı olan kuaför ve berberler normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinde yeninden açılacak. Maske takma zorunluluğu olan esnafların sıkıntı yaşamaması için Tokat Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. İbn-i Kemal Mahalle Konağının altı katında bir süredir maske üretimi yapan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi üyeleri, berber ve kuaförler için harekete geçti. Otomatik bantta kesilen maskeler dikim atölyesinde kadınlar tarafından kulaklıkları dikilen sonra steril ediliyor. Steril edilen maskeler paketlenerek kolilere konularak hazır hale getiriliyor.

Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Arzu Arslan, yaklaşık 1 haftadır faaliyet gösteren maske üretim atölyesinde berber ve kuaförlere destek olmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Arslan, “Ürettiğimiz maskeleri pazartesi günü açılacak olan esnaflarımıza yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20 arkadaşımızla üzerimize düşen görevi hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Şuan için yaklaşık olarak 6 bin adet maske dağıtımı yapılacak. Bu süreç bitene kadar maske üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlanan 5’er litrelik dezenfektanların maskelerle birlikte berber ve kuaförlere ücretsiz olarak dağıtılacağı kaydedildi.