  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Berber ücretlerine zam
Ekonomi

Berber ücretlerine zam

Yeni yılla beraber Türkiye'nin bazı noktalarında berber fiyatlarına zam yapıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesi bu noktalardan biri oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 07:58:00 -
Berber ücretlerine zam

Orhangazi’de faaliyet gösteren erkek kuaförleri ve berberler, yeni yıl ile birlikte tüm tarifelere zam yaptı. Buna göre saç tıraşı 70 TL, sakal tıraşı ise 40 TL olarak belirlendi.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni yıl ile birlikte erkek berberleri ve kuaförlerin tıraş fiyatlarına zam talebini onayladı. Buna göre daha önce 50 TL olan saç tıraşı 70 TL, daha önce 30 TL olan sakal tıraşı ise 40 TL’ye yükseltildi. Yeni fiyatlara göre sakal çevirme 40 TL’ye, çocuk tıraşı 40 TL’den 50 TL’ye yükseltildi. Yeni tarifeye göre fön 20 TL’den 30 TL’ye, saç boyama 250 TL’den 300 TL’ye, ağda 20 TL’den 30 TL’ye, maske 20 TL’den 30 TL’ye, saç yıkama 20 TL’den 30 TL’ye ve damat tıraşı ise 500 TL olarak belirlendi. Erkek berberlerinde yeni tarife hafta başı itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar'ın yerli rakibi ihraç edildi!
Teknoloji

Bayraktar'ın yerli rakibi ihraç edildi!

Türkiye'nin milli sanayiinde önemli atılımlar yapan VTOL İHA Uçbey, benzerlerinden daha küçük olmasına rağmen özellikleriyle takdir topluyor..
Dolar ne kadar? Dolar düşüşte mı çıkışta mı? Dolar kuru:1 dolar kaç TL, kaç para? 2 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro kaç TL, dolar, sterlin kaç TL?
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar düşüşte mı çıkışta mı? Dolar kuru:1 dolar kaç TL, kaç para? 2 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro kaç TL, dolar, sterlin kaç TL?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar günü 18,72 TL'den tama..
Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama! “Bahçeli’nin bir bildiği vardır” deyip…
Gündem

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama! “Bahçeli’nin bir bildiği vardır” deyip…

Ankara’da silahla öldürülen Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’le ilgili Ülkü Ocakları cephesinden ilk açıklama geldi. Mersin Ülkü Ocak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23