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Berber dükkanının tavanı çöktü: 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde içerisinde müşterilerin de bulunduğu berber dükkanının tavan kaplaması çöktü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:22
Berber dükkanının tavanı çöktü: 3 kişi yaralandı

Bandırma'nın Haydarçavuş Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana gelen olayda, 50 yıldır berberlik mesleğini sürdüren İbrahim Yüksel Alkan müşterilerini tıraş ettiği sırada iş yerinin tavanındaki sıva kaplamanın bir kısmı çöktü.

O esnada berber dükkanında yer alan emekli basın mensubu Abdurrahman Öz, Bayram Kahraman ve berber dükkanı sahibi İbrahim Yüksel Alkan yaralandı.

Gürültüyü duyan çevredeki esnafların ilk müdahaleleri sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:22
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