Berat Kandili ne zaman 2019 kandiller ne zaman?

Berat Kandilini merak etenler Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde 2019 yılı dini gün ve gecelerin tarihlerine bakıyor. Berat, ümidi, sevinci içinde barındıran bir kelime. Bir müjde gibi. Kurtulmak, temize çıkmak demek. Allah’ın affı ve bağışlamasıyla günahların yükünden kurtulmak demektir. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinde neler yapılmalı? Berat gecesi ibadetleri?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Berat gecesini ibaretle, gelen günü de oruçla geçirmemizi tavsiye ettikten sonra şöyle buyurdular: “Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, “Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim. Yok şunlar, şunlar…” der (İbn Mace)

Üç ayların bereket ayı şabanda bulunan bu gece ümitle, sevinçle doğruyor üzerimize. Zorlukları aşmak isteyenlere cesaret veriyor, ümitsizliğe düşenleri teşvik ediyor, günahlarının yüküyle beli bükülenlere ötelere dair güzel hayaller kurduruyor. Berat, ümidi, sevinci içinde barındıran bir kelime. Bir müjde gibi. Kurtulmak, temize çıkmak demek. Allah’ın affı ve bağışlamasıyla günahların yükünden kurtulmak demektir.

Kim korkularından kurtulmak istemez? Kim dünya ve ahiret korkularından emen olmak istemez? İnsan bunun için Rabb’ine yönelir. Dinine sarılır. Hz. Peygamber’in yaşantısını, ahlakını kuşanmaya çalışır. Sonra büyük günde müjde gelir. Berat ettin denir.

Berat Kandilinin fazileti

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü’min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: “Mübarek Gece”, “Berae Gecesi”, “Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü’min kullarına beraet yazar)”, “Rahmet Gecesi.”Berat, beraet” kelimesi “el-berâe” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.

“Berâet” iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır.

1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.

2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.

3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.

4. Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.

5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Şâban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. Onbeşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah’tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka… Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır

2019 kandiller ne zaman?

2019 yılı Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Böylece 8 Mart'ta Üç Aylar başlamış olacak. 2 Nisan ise Miraç Kandili olarak kutlanacak. Takvime göre 19 Nisan Cuma günü Berat Kandili, 31 Mayıs ise Kadir Gecesi olacak. Yılın son kandili ise 8 Kasım'daki Mevlid Kandili olacak. Ayrıca 4 Haziran'da Ramazan Bayramı başlarken, 11 Ağustos günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak.